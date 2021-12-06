Мнение: …И балконизация всей страны

Как-то все ж нарастает ощущение, что российское руководство постепенно идет вразнос… или просто поставило себе целью бесить народ. Но чего ради? Куар-коды и построение общества цифрового апартеида, маниакальное стремление проткнуть как можно больше граждан, грядущее посягательство на детей, чтобы провести опыты и над ними тоже – ну это хотя бы понятно, общемировой сдвиг по фазе, рептилоиды и всё такое.

Но вот зачем они взялись еще и за остекление балконов у простых граждан?? Это что – слишком скучно живется, надо подбавить огоньку? Его подбавят!

“Новые правила эксплуатации жилья, вступающие в силу 1 марта 2022 года, обяжут собственников жилья привести незаконно остекленный балкон в его первоначальное состояние. Такая мера направлена на борьбу с перепланировками жилых помещений”

Я когда про это впервые услышал (вчера) – долго думал, что это какая-то шутка. Ну не может же быть такого! Какой штраф в 5 тысяч?! Кого они хотят оштрафовать – всю страну?

Но когда я прочитал об этом в восьмой раз, да еще послушал “разъяснения юристов” – понял, что всё всерьез. Власти открывают второй фронт против собственных надоедливых подданных! Т.е. мало двух кампаний, по ходу которых меньшинство пытается согнуть в бараний рог большинство (масочный режим и вакцинация) – добавляют еще одно. И там ведь не просто еще один побор!

“Штраф” в 5 тысяч – это цветочки. Круче, что Жилинспекция ведь заодно со штрафом выкатит требование “привести объект в первоначальное состояние” – то есть станет заставлять собственников самолично и за свой счет разобрать остекление своих балконов, при отсутствии такого желания – в СУДЕБНОМ порядке!

Жесть. Интересно; а когда такой закон принимали – никому не приходило в голову малость остыть и сходить прогуляться по городу, неважно по какому? Дело ведь в том, что почти во всех многоэтажных домах проблема – если только это не новостройка – найти квартиру с НЕ застекленными балконами! В новостройках да – но и то лишь потому, что в них хозяева еще НЕ УСПЕЛИ.

Тем более, что интернет в любых городах забит объявлениями типа: “Компания «Балконы Недорого» выполняет весь комплекс работ по изготовлению и установке остекления балконов и лоджий «под ключ» в Москве быстро, качественно и по приемлемой стоимости. Профессионализм наших специалистов позволяет гарантировать выполнение заказа любого уровня сложности” Остекление предлагают как “холодное”, так и “теплое”. Действительно недорого. Но интересно – там предупреждают, что через 3 месяца собственника сначала оштрафуют, а потом заставят всё то, за что он сейчас платит, демонтировать за свой счет?

Скажут, что “люди – новая нефть” и что правительство таким образом решило пополнить бюджет. Это да – но такое крохоборство выглядит что-то чересчур тупо даже для нашего правительства. Настроить против себя даже не миллионы, а десятки миллионов (!) граждан по всей стране – это что, такая овчинка стоит выделки?! Выглядит как какой-то абсурд.

Хотя, нельзя не признать, ИДЕОЛОГИЧЕСКИ такая самоубийственная кампания вполне вписывается в “общий тренд” – если считать, что целью является максимально “десакрализовать” и сделать “государственным” самое личное, интимное пространство человека: принудительная вакцинация грубо посягает на тело (государство решает, сколько и чего колоть вам в вену) – ну а вот эта “балконизация” так же бесцеремонно врывается в личное жилье россиян. Видимо, чтоб люди понимали: они тут не хозяева ничему – ни своему телу, ни своему жилью.

Как политпиарщик я не могу тут удержаться от злорадного напоминания: не захотели быть хозяевами своей страны, сдали безропотно свое право голоса на выборах (как и сами выборы) – в итоге у вас, вполне закономерно, отберут вообще ВСЕ права. Ошейник на шею, куар-код на лоб – и вперед, работать “на страну”. Так это будет называться.

“А в комнатах наших сидят комиссары…” Не комиссары только, а приставы. Пришли проследить, как мы собственный балкон крушим, во исполнение судебного решения.

Вообще офигеть, конечно.