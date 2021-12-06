 

Мнение: Лишь 1% граждан РФ отождествляют СССР с ГУЛАГом

06.12.2021, 19:47, Разное
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Стабильность и вера в светлое будущее

Опрос ВЦИОМ показал, что россияне ассоциирует СССР со стабильностью и верой в светлое будущее
Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос о главных ассоциациях с Советским Союзом. У каждого пятого жителя России остались положительные воспоминания об этом периоде, показал опрос ВЦИОМ, сообщает lenta.ru.
У 21 процента россиян СССР ассоциируется с такими понятиями, как вера в светлое будущее, стабильность, спокойствие или уверенность в завтрашнем дне. Чаще других об этом говорили военнослужащие и люди с высшим образованием, а также россияне 45–59 лет (28 процентов) и старше 60 лет (23 процента).
У 11 процентов жителей России СССР ассоциируется с собственными детством и юностью, или же с молодостью родителей. Эти ответы более популярны у людей старшего и среднего поколения, а у женщин встречаются чаще, чем у мужчин. Лишь 1 процент россиян связывает СССР с репрессиями и ГУЛАГом, а 5 процентов — с дефицитом и очередями.
Таким образом, вспоминают СССР россияне от 45 лет, которые застали Союз, жили в нем и самые тёплые воспоминания связаны с ним.

https://www.baikal-daily.ru/news/16/426714/ – цинк

Столько лет и денег потрачено на рассказы про ужасы ГУЛАГа, уже и стукача Ветрова засунули в школьную программу, а все никак.
Вся надежда, промыть мозги молодежи, которая в СССР не жила и не знает, как оно было на самом деле, как на Украине промыли мозги с Бандерой и нацистами. Как раз среди этой возрастной категории находятся те самые 20% опрошенных, которые не смогли правильной расшифровать термин СССР.

ЗА ЧТО ЛЮБЯТ И НЕ ЛЮБЯТ СССР

Любят

21% Вера в светлое будущее

13% Приятные воспоминания

11% Родителя были молодыми

10% Дружба народов

8% Лучше жили

8% Хорошее бесплатное образование.

8% Великие руководители: Ленин, Сталин, Брежнев

7% Великая держава

5% Добрые люди

Не любят

5% Дефицит товаров и очереди

4% Обман людей и бедность

1% ГУЛАГ

1% железный занавес

https://www.kp.ru/daily/28365/4514602/ – цинк

Источник: Colonel Cassad



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