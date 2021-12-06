Мнение: Время дебилов?

СК кинулся проверять на экстремизм Оксимирона и Нойза. По обращению «группы патриотов», обнародованному в ЖЖ.

Смешное обращение. Но Бастрыкин юмора не понял, шутка не удалась – началась совсем нешуточная проверка.

Трудно что-нибудь добавить к написанному Юлией Латыниной: «…В 1970-х маргиналы, городские сумасшедшие, люмпены и уголовники не диктовали правила морали. Компартия — диктовала. Парткомы — свирепствовали. В парткомах, исполкомах и на Лубянке сидели ограниченные и глупые люди, но Шариковы в них не сидели. Они не считали себя избранными богом. И это ведь касается не только низовых авторов доносов. Богоизбранные персонажи с теми же симптомами попадаются на самом верху.

В 1970-х это было немыслимо. Немыслимо было, например, чтобы банановый король с неотданными кредитами снимал «богохульную» постановку «Тангейзера», да еще рассуждал, что, цитирую: «те люди, которым это понравилось, либо заболели, либо умерли».

Цензоры могли запретить что угодно. Но бог в СССР не помогал объезжать пробки и не наказывал смертью режиссеров-богохульщиков. Шариковы в СССР не указывали академикам, и уголовники не заседали в комитетах по нравственности. Бедолага Бастрыкин попался на пост Якушева, потому что сатира ничем не отличается от оригинала.

Тогда была эпоха застоя — но не эпоха отстоя…».

Отсюда

Повторюсь, к написанному Латыниной трудно что-нибудь добавить. Ну разве что задаться вопросом: неужели наступило время дебилов?

На снимке: Александр Бастрыкин, фотография отсюда

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