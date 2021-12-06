 

Новые санкции США против РФ могут затронуть суверенный долг

06.12.2021, 19:39, Новости дня
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Печать книг, журналов, газет, брошюр, бланков, учебных пособий и рекламыАмериканская администрация изучает возможность введения санкций в отношении различных секторов российской экономики и так-называемого «окружения президента РФ Владимира Путина», сообщают американские СМИ.

Власти США изучают возможность ввести санкции против РФ для сдерживания якобы "вторжения" РФ на Украину. Администрация США также рассматривает возможность отключения РФ от платежной системы Swift, и рестрикции против российских производителей энергии, а также затронуть суверенный долг, информирует телеканал CNN со ссылкой на неназванных чиновников.

На данный момент решений принято не было, ведутся переговоры с европейскими партнерами по этому поводу, указали собеседники телеканала.

Новые санкции могут быть нацелены на разные сектора российской экономики, в том числе и на банковский сектор, также могут быть приняты ограничения против госдолга России, сообщили знакомые с обсуждением проекта источники.

При этом отключение от SWIFT считается как «ядерный» (nuclear – англ.) вариант.

«Мы составили чертовски агрессивный пакет», – сказал один из неназванных авторов. Он предупредил, что санкции могут быть введены в случае «вторжения» РФ на Украину.

В конце мая в российском внешнеполитическом ведомстве допустили вовлечение международной платежной системы SWIFT в «санкционную спираль». Однако позже в МИД заметили, что возможное отключение РФ от системы SWIFT не станет катастрофой.

В июле 2021 года американские СМИ со ссылкой на источники заявляли, что администрация президента США Джо Байдена не хочет вводить санкции против главы российского государства Владимира Путина и его окружения.



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