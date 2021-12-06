Мнение: Есть ли смысл в дичи, курица – не мясо и переименование Турции

1. Читательницы в комментариях обсуждают, есть ли какой-то экономический, ну или хотя бы гастрономический смысл в дичи. Мясо диких животных, как правило, не только дорогое, но и не слишком вкусное по сравнению с мясом домашних, да и готовить его тяжелее:

https://olegmakarenko.ru/2295557.html?thread=833361157#t833361157

tanatriel: Зайца дикого ела. Фазана, лося, медведя и другое дикое мясо. Это не считая цесарок, куропаток, нутрий, оленей и прочей нестандартной домашней или условно домашней живности. При желании, все это найти можно, пусть и не всё сразу. Но. Но цена. Цена у них такая, какая и положена дичи и другому мясу немассового производства. А потому спросом пользуется весьма слабым. Тем не менее, при желании, угоститься реально.

Репу, кстати, тоже не так давно ела. Правда, свежую. Но напостоянку — нафиг надо!

И вот это и есть капитализм. По спросу и предложение.

Ирина Горелова: Соглашусь. Из опыта околотаёжной жизни. Зайца, медведя и лося надо оооооочеееень долго тушить, или даже томить в духовке. Дикого оленя и косулю тоже.

Глухаря-тетерева-дикую утку-гуся тоже.

При этом по вкусу заяц хуже кролика, глухарь-тетерев-утка-гусь хуже курицы (да еще и ощипывать замучаешься, помню, ощипала дикую утку и прямо не знала — может, похоронить из жалости то, что осталось или все таки пытаться варить), олень-косуля-лось по сути говядина-телятина с вариациями.

Вот медвежатина отличается.

Раньше охотились, потому что в лесу это, типа, было бесплатно. Сейчас проще на порядок купить в магазине более доступное мясо домашних животных, которое проще готовить. Даже таёжникам.

2. Критики нынешнего положения дел в России уверяют в комментариях, что курятина и свинина – это не мясо, а настоящее мясо – это говядина и баранина:

https://olegmakarenko.ru/2295557.html?thread=833342213#t833342213

По такой логике, все российские рекорды по производству свинины и курятины ничего не стоят:

Что же, мне остаётся только ещё раз процитировать свой старый текст:

1. Россия в заднице, нет денег даже на закупку хвосторезов.

2. Россия в заднице, импортных хвосторезов не хватает на всех.

3. Россия в заднице, мы вынуждены импортировать хвосторезы.

4. Россия в заднице, хвосторезы, которые якобы производятся у нас, на самом деле приходят готовые из Германии. У нас они только пакуются в коробки: вот и всё производство.

5. Россия в заднице, собираемые у нас хвосторезы хуже импортных.

6. Россия в заднице, мы только делаем хвосторезы, а разрабатываются они в Израиле.

7. Россия в заднице, мы вынуждены импортировать ухокруты.

3. Турки решили требовать изменения названия своей страны на английском языке:

https://lenta.ru/news/2021/12/04/turkeyy/

Новым экспортным брендом Турции, который нацелен на повышение узнаваемости продукции страны по всему миру, станет Türkiye. Соответствующий указ о переименовании экспортного бренда уже подписал турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган. Агентство «Прайм» публикует текст документа, размещенного в официальном издании Resmi Gazete.

Отныне турецкую продукцию будут представлять под единым брендом Made in Türkiye вместо Made in Turkey. Данный термин намерены использовать при переписке с зарубежными странами-партнерами.

Название Made in Türkiye глубже отражает культуру и ценности народа Турции, объясняется в документе. С появлением нововведения перевод с английского языка как «индейка» станет неправильным.

Это напоминает переименовательные потуги наших недалёких соседей. Однако для турков это и правда проблема – фраза Made in Turkey звучит на английском буквально как «Сделано в индейке», и такая омонимия является предметов постоянным шуток насчёт Турции.

Вот только, мне кажется, особого успеха с переименованием турки не добьются. Во-первых, Türkiye носители английского языка будут читать почти так же, как и Turkey. Во-вторых, тюрков и турок постоянно путают, а новое название путаницу только усугубит.