 

В минздраве Израиля обсуждают необходимость четвертой дозы вакцины от коронавируса

06.12.2021, 19:24, Новости дня
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По его словам, вероятность новой вспышки заболеваемости COVID-19 в Израиле существует в связи с началом школьных занятий. Профессор считает, что этому может поспособствовать то, что зимой школьные классы закрыты и плохо проветриваются.

Что касается массовой вакцинации жителей страны от коронавируса четвертой дозой вакцины, Нахман Аш отметил, что на данный момент вопрос находится в стадии обсуждения в министерстве, однако в ведомстве “очень близки” к принятию решения.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией. 

Вакцинация против коронавируса в Израиле началась 19 декабря 2020 года. Граждан страны прививают препаратами Moderna и Pfizer/BioNTech.

С июня 2021 года в Израиле начали прививать подростков в возрасте 12–16 лет. 

В Израиле с начала пандемии подтвердили почти 1,3 млн случаев COVID-19, умерло более 8 тыс. человек, сообщил американский Университет Джонса Хопкинса. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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