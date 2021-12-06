 

Украинский суд арестовал 13 самолетов, незаконно летавших в оккупированный Крым

06.12.2021, 19:24, Новости дня
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По данным спецслужбы, самолеты принадлежат российскому перевозчику “Авиакомпания Смартавиа”.

“Эти самолеты нарушили порядок въезда и выезда на временно оккупированную территорию Украины – АР Крым. Таким образом, они действовали вопреки правилам иностранных перелетов и незаконно переправляли лиц через государственную границу Украины”, – говорится в сообщении.

Арест наложен в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 2 и ч. 3 ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины), ч. 2 ст. 332-1 (нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее), ст. 334 (нарушение правил международных полетов) Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование установило, что регулярные авиаперевозки на аннексированный полуостров осуществляют 37 авиакомпаний из РФ. Как уточнили в СБУ, наложение ареста и проведение дальнейших следственных действий позволит ограничить полеты самолетов этих авиаперевозчиков, в том числе в европейские страны.

Всего по материалам СБУ аресты наложены на 249 российских воздушных судов, осуществляющих регулярные пассажирские авиаперевозки в оккупированный Крым.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.

25 сентября 2015 года Кабинет Министров Украины расширил санкционный список против РФ и запретил полеты ряда российских авиакомпаний в Украину. 29 сентября российское Федеральное агентство воздушного транспорта сообщило о введении ответных санкций. Авиасообщение между Украиной и Россией было прекращено с 25 октября.

В Министерстве инфраструктуры Украины подчеркивали, что переговоры о возобновлении авиасообщения невозможны, пока российские компании не прекратят полеты в Крым и не выплатят все штрафные санкции за эти незаконные перелеты.

В ноябре 2015 года Кабмин запретил транзитные полеты всех без исключения российских авиакомпаний в украинском авиапространстве.

По данным “Радіо Свобода”, с 2018 года Госавиаслужба Украины зафиксировала 68 авиакомпаний, незаконно летавших в Крым. Это не только российские компании, в списке также три британские, одна сирийская и одна казахстанская авиакомпании.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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