Москалькова попросила прокуратуру обратить внимание на применение меры по аресту граждан

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова намерена обратиться в органы прокуратуры с просьбой обратить внимание на применение меры пресечения в виде заключения под стражу.

«Я намерена обратиться к прокурору с просьбой, чтобы он обратил внимание на ситуацию, связанную с применением меры пресечения в виде заключения под стражу», – написала Москалькова в Instagram.

По ее мнению, стоит задуматься о том, нет ли излишнего упора на применение соответствующей меры пресечения. Она отметила, что применять ее можно только в случае, «если нет возможности применить другую, более мягкую меру пресечения».

Ранее Москалькова выразила беспокойство из-за давления на представителей русскоязычной общины со стороны американских властей и призвала международных правозащитников обратить внимание на факты попрания прав российских соотечественников в США.