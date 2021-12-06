 

Названы самые пьющие страны мира

06.12.2021, 19:14, Разное
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Австралия оказалась самой пьющей страной в мире. Об этом свидетельствуют данные Глобального исследования по наркотикам и алкоголю (GDR2021).

Авторы исследования установили, что в среднем австралийцы доводили себя до состояния алкогольного опьянения 27 раз в год: это почти в два раза больше, чем в среднем по всей планете. В числе лидеров по объему употребляемого алкоголя также оказались Дания и Финляндия, а по частоте употребления – Франция, граждане которой выпивают 132 раза в год, передает “Радио 1”.



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