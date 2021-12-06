Мнение: Кеннеди как Байден

Крайне интересная статья из “Коммерсанта”. Эх, такой журнал убили…!

“0,2% против Никсона

Как Джон Ф. Кеннеди выиграл президентские выборы США

56 лет назад, в 1960 году, президентом Соединенных Штатов был избран Джон Ф. Кеннеди. Его трагическая гибель через три года заставила Америку и весь мир забыть обстоятельства, при которых он пришел к власти. А ведь именно его победа на выборах с минимальным за всю историю Америки перевесом была достигнута с использованием довольно сомнительных методов.

Джон Ф. Кеннеди проигрывал президентскую гонку. Для того чтобы переломить неприятную для него ситуацию, нужен был крупный скандал, связанный с именем его конкурента — вице-президента США Ричарда Никсона. Скандал разразился буквально за несколько недель до выборов. Команда Кеннеди начала распространять информацию о том, что Никсон получал деньги от миллиардера Говарда Хьюза, чья бизнес-империя (а Говард Хьюз считался в те времена, когда еще не было списка Forbes, самым богатым американцем) всерьез зависела от государственной помощи и государственных контрактов. Речь шла о грандиозной сумме в $205 тыс. (примерно $1,6 млн в нынешнем исчислении). На эти деньги Никсон приобрел элегантный особняк в Вашингтоне. Как утверждалось, Никсон сам звонил Хьюзу с просьбой об этом. Деньги переводились не лично Никсону, а целому ряду посредников, среди которых был и брат вице-президента.

Несколько газет и журналов, в том числе Time, отказались печатать эту информацию, после чего команда Кеннеди обратилась к двум вашингтонским журналистам, которые уже лет десять как превратили нападки на Ричарда Никсона в свою любимую тему.

Как позже признавал один из журналистов, Джек Андерсон, лично он считал “журналистским преступлением” сотрудничество с Кеннеди ради борьбы со своим старинным противником, но соблазн добыть сенсацию, которая могла бы лишить Никсона желанного президентского кресла, был слишком велик, чтобы игнорировать такую возможность.

Адвокат Кеннеди Джеймс Маккерни пригласил журналистов к себе и выложил на стол пухлую папку с документами, которые не оставляли сомнений в подлинности этой истории. Уже на следующий день газеты пестрели сенсационными заголовками (Пирсон и Андерсон были колумнистами, чьи статьи автоматически попадали в десятки, если не сотни изданий по всей Америке). Скандал нанес фантастический урон имиджу Никсона, а через несколько дней Джон Ф. Кеннеди победил на выборах с наименьшим перевесом в американской истории. Ни у кого на фоне разыгравшихся после этого событий не было времени и желания спросить о том, как секретные документы Никсона оказались в штабе Кеннеди.

Штаб Кеннеди об этом не говорил. Много позже выяснилось, что информацию о наличии компрометирующих материалов продал за $100 тыс. в нынешних деньгах один из бухгалтеров Никсона, совершенно в нем разочаровавшийся. А через пару дней в офисе бухгалтера произошла кража со взломом. Украли только одну папку.



Случайный президент

Возможно, Джон Ф. Кеннеди никогда бы и не стал президентом США, но этого уж очень хотел его отец, Джозеф. Человек, надо сказать, использовавший для достижения своих целей крайне неприятные методы.

Когда владелец сети Panthages Theatre отказался продавать свой бизнес Кеннеди (он тогда создавал всеамериканский холдинг на рынке развлечений на базе своей кинокомпании RKO), Кеннеди, как говорят, используя свои связи в преступном мире и в мире защитников правопорядка, сумел сделать так, что несговорчивого бизнесмена обвинили в изнасиловании. Сеть была куплена за половину первоначально предложенной суммы. А после того как Франклин Д. Рузвельт назначил Кеннеди первым председателем Комиссии по ценным бумагам и биржам США, он заметил в разговоре, что лучшим ловцом преступников будет сам преступник.

Связи Джозефа Кеннеди с преступным миром никто так и не доказал, но не потому, что не смог. Дело было опасное и бессмысленное: все все знали, но вот связываться с человеком, который сколотил себе состояние на бутлегерстве, никому не хотелось. Пожалуй, единственный, кто открыто выступил против Кеннеди,— Уинстон Черчилль. Когда он пришел к власти, то первым делом попросил Рузвельта отозвать Кеннеди, занимавшего в ту пору пост посла США в Великобритании. Уж слишком открыто Кеннеди дружил со сторонниками Гитлера. Черчилля поддержал Госдеп, и Кеннеди был отозван. На этом, собственно, и закончилась политическая карьера Джозефа, не скрывавшего своих президентских амбиций. В 1944 году в небе над Ла-Маншем погиб старший сын Джо Кеннеди, Джо-младший, которого отец готовил в президенты вместо себя. Погоревав, Джозеф Кеннеди-старший решил, что в политику должен пойти средний сын — Джон. И на этот раз он постарался сделать так, чтобы никто и ничто не мешало быстрой и счастливой карьере сына.



Папа и сын: клан Кеннеди

Именно он занимался стратегическим планированием карьеры сына, собирал деньги, привлекал при необходимости своих влиятельных друзей из мира политики, бизнеса и, разумеется, теневой экономики. Последние помогали особенно эффективно, учитывая влияние организованной преступности на профсоюзы. Джон без труда прошел в палату представителей, через несколько лет — в Сенат. Штат Массачусетс, от которого баллотировался Джон Кеннеди, считался “карманным штатом” клана Кеннеди.

Все для победы

Несмотря на удачную политическую карьеру, мало кто рассматривал Джона Кеннеди всерьез как кандидата в президенты. Связи, красивая жена (Кеннеди женился на Жаклин через год после своего избрания в Сенат США), но для политического истеблишмента Соединенных Штатов он оставался совершенным чужаком — ирландским католиком. Шансов на победу, говорили эксперты, у него было не больше, чем у еврея, мормона или коммуниста (о чернокожих, женщинах и геях тогда и мысли быть не могло).



Ричард Никсон

Джозеф Кеннеди задействовал все свои связи. Профсоюзные лидеры инструктировали своих подопечных, как надо голосовать. Деньги на предвыборную кампанию, подкуп нужных чиновников и избирателей Джо не жалел. Соперником Джона Кеннеди, напомним, был вице-президент Ричард Никсон, отлично пользовавшийся своей приближенностью к герою Второй мировой войны президенту Дуайту Эйзенхауэру, который, не щадя сил и средств, помогал своему протеже. “Я сделаю почти все, чтобы мое кресло не досталось этому Кеннеди!” — говорил он друзьям. Никсон считался не только фаворитом, но уже практически и избранным президентом Соединенных Штатов.

Много позже, говоря о влиянии Джо Кеннеди на ход кампании, Джон, улыбнувшись, сказал: “Незадолго до дня выборов отец пришел и спросил меня, сколько мне нужно голосов, чтобы стать президентом”. Организовать уверенную победу сыну было невозможно, поэтому он организовал ему просто победу.

Кеннеди стал президентом с рекордно низким перевесом голосов в свою пользу: 113 тыс. при поданных 68 млн (около 0,2%). Впрочем, даже эти голоса были, как утверждали противники Кеннеди, заработаны не вполне честно.

“У нас нет сомнений в том, что большинство жителей (речь шла, разумеется, не обо всех США, а о городе Чикаго.— “Власть”)… убеждены и считают, что имеют все основания для такого убеждения, что выборы 8 ноября характеризовались таким грандиозным и осязаемым мошенничеством, что по крайней мере два республиканских кандидата были лишены победы. Ричард Никсон — на выборах президента и Бенджамин Адамовски — на выборах генерального прокурора штата”,— писала The Chicago Tribune. Аналогичные обвинения звучали и со страниц других американских газет.

Впрочем, именно в Чикаго произошли самые масштабные нарушения. Эрл Мэзоу, журналист The New York Herald Tribune, позже ставший биографом Никсона, отправился в Чикаго, чтобы лично убедиться в правдивости слухов, ходивших о тех методах, которыми мэр города Ричард Дж. Дэйли (ирландец и демократ, как и Кеннеди) обеспечил победу своему однопартийцу и соплеменнику. Или опровергнуть их.

Опровергать было нечего. “Помню, там было одно такое кладбище. Все имена с могильных камней были внесены в избирательные списки, и все они проголосовали… А еще был дом, пустой, заколоченный. В нем никто не жил. Но Кеннеди он принес 56 голосов”,— писал Мэзоу. Кроме того, мэр Дэйли установил для всех районов Чикаго квоты голосов за Кеннеди. Позже выяснилось, что на 1367 избирательных участках были отмечены “значительные ошибки” в подсчете голосов.

В итоге только в округе Кук, в который входил и Чикаго, Кеннеди выиграл с перевесом в 319 тыс. голосов — вдвое большим, чем общенациональный. Иллинойс отошел к Кеннеди с перевесом в 8858 голосов при 4,7 млн проголосовавших.

Схожие проблемы обнаружились и в Техасе. К примеру, десятки тысяч бюллетеней были там признаны недействительными из-за того, что избирателям не было разъяснено, как правильно заполнять бюллетень: надо было не только поставить галочку или крестик напротив имени понравившегося им кандидата, но и зачеркнуть имена всех остальных кандидатов. Таким образом были признаны недействительными 45 тыс. бюллетеней, поданных за Никсона и кандидата в вице-президенты Генри Кэбота Лоджа. Кроме того, в нескольких округах, в которых местная власть контролировалась республиканцами, под предлогом отсутствия места для хранения были уничтожены еще тысячи признанных недействительными бюллетеней.



Идет война холодная

Разумеется, республиканцы — не Никсон лично, а функционеры Республиканской партии на уровнях штатов — потребовали пересчета голосов в тех районах, в которых манипуляции представлялись особенно масштабными. Однако большого успеха эти жалобы в судах не имели. К примеру, в Чикаго окружной судья Томас Клучински, один из близких друзей мэра Дэйли, отказался рассматривать жалобу. Позже президент Джон Кеннеди назначил Клучински федеральным судьей. Там же, где пересчет состоялся, открылись скорее приписки в пользу Никсона и Лоджа.

А еще через несколько недель Республиканская партия вдруг перестала бороться. Причины этого внезапного признания победы Кеннеди неочевидны до сих пор. Предполагается, что Дуайт Эйзенхауэр поставил интересы государства выше партийных интересов и решил, что не готов к тому, чтобы в разгар холодной войны, на фоне становящихся все более острыми конфликтов во Вьетнаме (тогда, кстати, еще без прямого и полномасштабного участия США) и на Кубе, Соединенные Штаты оказались в грандиозном политическом и конституционном кризисе. Впрочем, как утверждал Ричард Никсон, старина Айк как раз настаивал на продолжении борьбы, но он, Никсон, решил пожертвовать своей победой в 1960-м ради страны. Как бы то ни было, но иски республиканцев с требованием пересмотра результатов выборов и с обвинениями в отношении конкретных фальсификаторов иссякли. А новый министр юстиции США Роберт Кеннеди (брат президента) распорядился закрыть все к тому моменту проводившиеся федеральные расследования случаев фальсификации результатов.

За время президентства Джону Ф. Кеннеди удалось стать иконой моды, стиля и красноречия, но вот президента хорошего из него не получилось. А поверженный Ричард Никсон, похоже, именно тогда убедился окончательно, что победу честным путем не завоевывают”.