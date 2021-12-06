Мнение: Воронка решений

Тема QR-кодов в России несколько поутихла. Власть решила не пережимать в публичном пространстве, но никаких признаков того, что она решит отложить или тем более отменить введение сегрегационной нормы, нет. Да и быть не может, будем откровенны. 1 февраля — контрольная дата, когда закон о кодах может быть введен в действие.

Первая «пристрелка» по регионам прошла, коды введены и действуют, хотя и без особого фанатизма. Где возможно, там их частично отменяют или стараются не пережимать. Самый жесткий регион в этом смысле — Татарстан — продолжает держать коды на транспорте.

Смысл понятен: нужно приучить «глубинный народ» к самому существованию кодов и неизбежности их введения и применения. Протесты, по всей видимости, будут просто игнорировать, а эксцессы — давить. Здесь, конечно, ситуация гораздо более щекотливая, чем с вакцинацией — если по необходимости принудительного укалывания населения еще можно нести пургу и демагогию, а остепененные доктора наук будут долбить население своими званиями и должностями, призывая умереть, но лечь под иглу, то с кодами ситуация явно посложнее. Объяснить смысл оцифровки людей с неясными целями и перспективами очень непросто. Поэтому тактика отрабатывается прямо сейчас: внедрение тихой сапой, без особой огласки, но и без рефлексии. Логика власти — куда они, с..ки, денутся.

Кроме того, сейчас возникает новый раздражающий и весьма непростой момент — насильственная вакцинация подростков от 12 лет. На этом фоне введение QR-кодов будет проходить гораздо проще, внимание людей будет отвлечено на новый акт медицинского геноцида.

Однако коды — это все равно ключевая проблема. Ради них всё и затевалось, а потому эту задачу будут решать любой ценой. Сколько ни выживут — все должны получить свою метку. В концлагере и без номера на запястье — как можно?

Глядя на количество задач, которые громоздит перед собой режим, возникает вполне резонный вопрос — а потянет ли он всё это? Кстати, этот вопрос начинает возникать, глядя и на глобальные процессы. События во многом сегодня развиваются по инерции, в разных странах темпы процесса начинают довольно сильно различаться. Управление проектом в складывающихся условиях становится все более рискованным — за два года накоплено достаточно много противоречий и ошибок, контрольные показатели явно не выполнены (не зря премьер Евросоюза была вынуждена в открытую озвучивать требование о прямом переходе к фашистскому типу управления через отмену Нюрнбергского кодекса). Везде нарастают проблемы и сопротивление, тем более, что невакцинированных даже в Европе оказывается еще весьма немалое количество людей — порядка трети, что ставит под сомнение способность властей управлять обстановкой. Про Россию и говорить нечего — в Москве только по отчетам привито около половины населения. По стране и того меньше. Что означает: власть не сумела маргинализовать противников насильственной вакцинации, которые в данном контексте рассматриваются ею как враги.

До весны ситуация будет развиваться в инерционном порядке, что в Европе, что в России, а вот далее — здесь возникают разные сюжеты.

Нет никаких сомнений, что проектировщики понимают вставшую перед ними проблему, а значит — попытаются ее решить. И у них есть всего два сценария, каким образом это можно сделать. Изыскать ресурс и продолжить дожимать противников прежним порядком или перейти на иную модель управления процессом.

Об этом я и хотел бы поговорить 18 декабря на семинаре, рассмотрев два возможных сценария, которые встают перед теми, кто запустил два года назад сегодняшний кошмар. На мой взгляд, остается от силы пару месяцев — максимум три, когда выбор между ними станет неизбежным.

Семинар состоится 18 декабря в 19:00 (мск) на платформе Zoom. Запись на него по почте [email protected]

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