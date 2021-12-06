Личное: “По второму образованию – сценарист”

Вот еще человек творческой профессии пишет про ресурс искусства.

yaroslavkosinov

Здравствуйте, дорогая Эволюция.

В связи с тем, что сейчас вы часто публикуете много писем с вопросами о творчестве, решился задать и свой вопрос.

По второму образованию и роду деятельности я – сценарист. Сейчас в основном, пишу для анимационных сериалов, но также бывают и заказы на сценарии для детских комиксов, пазлов и передач.

Для меня эта деятельность всегда была работой, а не творчеством.

Специфика сценаристики такова, что сценарий никогда не является самостоятельным произведением, как, например, проза или изобразительное искусство. Бывают, конечно, сборники, где публикуют тексты пьес и киносценариев, но в основном сценарий – лишь промежуточный внутренний документ для последующего процесса создания финального продукта будь то кино, театральная постановка или комикс.

И на каждом этапе этого процесса все участники привносят в него что-то своё – от редактора и продюсера до режиссёров и актёров. Это неизбежность, потому что кино – искусство коллективное. А на сериалах автор ещё и ограничен форматом и требованиями каналов. Поэтому чаще всего бывают ситуации, что я расписываю чужие идеи или свои, но лишь те, что могут пройти цензуру канала. В книгах и пазлах с этим полегче, но и там учитываются интересы целевой аудитории и заказчика. Плюс, я всегда держу в голове, что всё придумано до нас – сюжетов по Польти всего 36, и все они были обыграны во всех вариациях уже древними греками.

(Здесь Оправдашка с Училкой автора коротенько перечислили причины, которые мешают сценаристу творить. Плохому танцору всегда что-то мешает. Кто видит несущественность всех аргументов?)

Принципиально новые идеи – огромная редкость. Скорее всегда речь идёт о том, чтобы донести некую старую идею, обыграв её по-новому на образном языке, понятном современникам или целевой аудитории. А при работе на сериалах, где есть другие авторы, ещё и надо выдерживать общую стилистику.

(Здесь Оправдашка с Училкой объяснили, почему о творчестве сценаристу вообще лучше забыть)

Кроме того, я, как автор сценария, никогда не взаимодействую с его аудиторией напрямую, как, например, это делают художники. С моим сценарием взаимодействует лишь узкая группа лиц от редактора до режиссёра и съёмочной группы, а никак не зритель. Зритель взаимодействует уже как раз с финальной режиссёрской интерпретацией моего текста. И часто эта интерпретация бывает очень далека от первоначального замысла.

(Аркадий Вайнер как-то в шутку сказал, что как писатель он ненавидит редакторов, а как сценарист ненавидит режиссеров. Но автору письма кажется, что он один так страдает)

В связи со всем вышесказанным, можно ли считать такие творческие виды деятельности (возможно, есть ещё такие кроме сценаристики) взаимодействием с ресурсом искусства? Или всё-таки это взаимодействие с ресурсом работы? Или это их некий симбиоз?

(По бестолковости вопроса понятно, что автор пишет не ради него, а чтобы рассказать непосвященным, как оно на самом деле все обстоит в мире сценарного мастерства. Мало когда ресурсы работают отдельно от других. Например отношения с женой – это ресурс любви, ресурс семьи, ресурс секса, ресурс экономики, а еще часто ресурс работы, если есть совместное дело, ресурс дружбы, если есть общая компания друзей, ресурс здоровья и так далее)

Просто когда я, например, работаю над сценарием, то это всегда работа – вдохновением могу лишь назвать моменты, когда ты вошёл в состояние потока и в нём уже пишешь почти на автопилоте. Но входить в него часто долго и трудно, результат иногда совсем не такой, как ты ожидал, приходится сначала включать редактора и переписывать самому, а потом ещё работать с правками остальной части команды, каждый раз переживая 4 часа авторского гнева. На моменты радостного творчества это никогда не похоже. Радость я испытываю лишь когда заканчиваю сценарий и пишу КОНЕЦ (или в ЗТМ), и когда получаю гонорар, прекрасно отдавая себе отчёт, что результат на экране может меня и расстроить.

(Да, то, что работа относится к творческим, ничего не значит. Творчество появляется только тогда, когда доля вашего творчества, то есть ваших оригинальных идей, вашего таланта, вашего новаторства существенна. То, что описывает автор, скорее ремесленничество, а не творчество. Доля творчества там очень мала. И обычно продукты такого ремесла нельзя отнести к искусству, даже условно. Это сериалы ниже среднего, проходные, те, которые смотрят один раз и сразу забывают. Кто понимает, почему? Почему нельзя сделать талантливое художественное произведение таким путем? )

И, как мне кажется, такие же моменты вдохновения можно испытать в любой другой совсем не творческой деятельности. Для них необязательно работать над чем-то уникальным – достаточно просто войти в поток или ощутить, что, наконец-то, сделал свою работу хорошо.

(В каждом ресурсе может быть состояние потока, все ресурсы устроены похоже. У творчества свой специфический поток и он связан с уникальностью художественного продукта, а не просто с радостью и облегчением)

Кстати, насколько принципиален вот этот момент чистой радости от творчества для ресурса искусства? Т.е. я сделал какую-то работу хорошо – так, что мне самому очень нравится, и мне не важно будет она востребована или нет – это оно? Это и есть взаимодействие с ресурсом творчества? Если я делаю работу для заработка, то при невостребованности моей работы я, конечно, расстроюсь. Вот это уже взаимодействие с ресурсом работы? Или я неверно понимаю?

(Народ, когда у вас вопрос по какому-то ресурсу, сравните его с другим, все ресурсы работают по одному принципу. Достаточно ли любить самому для ресурса любви или нужна обратная связь и взаимность? Взаимность от ресурса – это когда вы востребованы, эффективны в социальном смысле, все ресурсы социальны, все работают на интеграцию в социуме и социальный лифт. Хорошая самооценка – это когда вы сами себя оцениваете объективно, то есть ваша оценка “хорошо” совпадает с обратной связью, может быть не сразу, а позже, но получает подтверждение. Если ваша оценка кардинально расходится с обратной связью, ваша самооценка искажена короной)

Спасибо огромное за возможность написать вам в рубрику и прояснить для себя эти вопросы.

(Друзья, приведите аналогию в других ресурсах. Как бы выглядело подобное этому письмо про ресурсы имиджа, дружбы, экономики, секса и так далее? Нам это нужно для того, чтобы видеть идентичность проблем)