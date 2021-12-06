В России запретят майонез

В рамках реализации федеральной программы «Здравоохранение» Минздрав планирует расширить список пищевых продуктов, запрещённых для употребления на территории РФ. Из своего меню россиянам придётся исключить несколько видов соуса, включая майонез.

«Майонез зачастую становится первопричиной для заболеваний желудочно-кишечного тракта. Очень много салатов на новогодние праздники заправляются майонезом, что приводит к госпитализации. Не лучше ситуация складывается и летом. Майонез при жаркой температуре создаёт среду для различных бактерий. Поэтому мы просто обязаны приучить граждан изъять этот пищевой продукт из рациона россиян», – заявили в Минздраве.

Чтобы не создавать панику, в ведомстве уточнили, что запрет майонеза планируют ввести с 14 января 2022 года. После этой даты его изымут с прилавков и запретят готовить блюдо в домашних условиях. Также в Минздраве планируют обновить брошюру «Как хорошо встретить Новый год на 300 рублей».

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