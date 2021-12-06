 

Диетологи назвали топ-7 продуктов, вызывающих отечность по утрам

06.12.2021, 18:44, Разное
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Если отечность по утрам не связана с соматическими заболеваниями – нужно обратить внимание на питание. Диетологи рассказали о продуктах, которые провоцируют застой жидкости в организме.
Отек на лице с утра всегда вызывает неприятные ощущения и недовольство, особенно у представительниц женского пола. Диетологи рассказали, что это может быть связано с употреблением некоторых продуктов. В топе оказались молочные продукты, по словам тренера Алины Шпак, не стоит злоупотреблять молоком, даже если у человека нету непереносимости лактозы. Можно заменить его продуктом растительного происхождения, а именно соевым или миндальным молоком. Эксперты рекомендуют пить кефир не позднее чем за 2-3 часа до сна, и после этого употреблять воду.

В буром рисе больше, чем в белом, витаминов и минералов, к тому же он уменьшает отечность и полезней для организма. Известный факт, что алкоголь способствует образованию отеков, особенно еcли были выпиты сладкие напитки в большом количестве. Специалисты советуют употреблять сухие вина и не злоупотреблять коктейлями с сахарными сиропами. Продукты с высоким содержанием соли провоцируют задержку воды, что выражается припухлостью. К ним относятся соления, чрезмерное употребление которых наносит вред минеральному обмену в организме.

К тому же, при гипогидрии организм старается накопить воду и возникает отечность. Диетологи рекомендуют регулярно пить простую воду для поддержания водно-солевого баланса. Неожиданно было увидеть в списке картофель, в составе которого есть много крахмала, который задерживает выведение жидкости из организма. Отеки на лице также могут провоцироваться соланином, в больших количествах содержащемся в помидорах. Однако это вещество есть только в свежем овоще, значит нужно заменить его тушеным продуктом для предотвращения отечности.

Источник: www.mk.ru



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