Ученые: Поздний прием пищи увеличивает риски непереносимости глюкозы

Исследователи из Бригамской женской больницы нашли взаимосвязь между поздними приемами пищи и повышенными рисками возникновения непереносимости глюкозы. Исследование опубликовали в издании Science Advances.

Люди, употребляющие еду в необычное время, из-за ночного труда, имеют затруднения с регуляцией показателей сахара в крови. Ученые думают, что причинами такого результата, скорее всего, значится нарушение циркадного ритма. Непереносимость глюкозы ведет к ее высоким показателям, что считается предсказателем диабета второго типа. При такой болезни организм не поглощает сахар из крови в ткань. Ранние опыты демонстрировали, что диабет часто диагностируется людям, работающим ночью. Настоящий опыт показывает, что негативные следствия ночной смены предотвратимы, если люди станут употреблять пищу на протяжении дня, а не в ночное время.

Ученым удалось обследовать 19 молодых добровольцев с хорошим здоровьем, работающих ночью 14 дней и находящихся под контролем докторов. Они придерживались одного из 2-х вариантов питания. Одна группа участников употребляли пищу ночью, чтобы моделировать обычный график рабочих ночных смен, а другая – ела лишь днем, невзирая на ночной труд.

Анализирование информации продемонстрировало, что показатели сахара в крови повысились у участников, употреблявших пищу ночью, а у добровольцев, которые ели днем, остались прежними. Специалисты выяснили, что роль бета-клеток в поджелудочной железе уменьшилась в группе, употребляющей пищу ночью, а в другой команде, которая ела днем, изменения не наблюдались. Бета-клетки поджелудочной вырабатывают инсулин, нужный для метаболизма глюкозы.

Исследователи поняли, что употребление пищи днем, невзирая на различное время сна, может поддерживать внутренний ритм и предотвращать непереносимость глюкозы. Но, чтобы подтвердить результаты, необходимо провести масштабное испытание с большим числом добровольцев.

Источник: ufatime.ru