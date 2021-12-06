Ученые рассказали о пользе 10-минутной пробежки для работы мозга

Японские исследователи провели исследование, в ходе которого изучили нюансы физической активности, благотворно влияющей на работу мозга. Выяснилось, что в данном аспекте значительную пользу оказывает пробежка длительностью в 10 минут.

Базовой гипотезой ученых, представляющих Университет Цукуба (Япония), стал тот факт, что пробежка в умеренном темпе вызывает увеличение локального притока крови к разным участкам двухсторонней прифронтальной коры – эта часть мозга играет серьезную роль в контроле настроения и исполнительных функций человека. Для проверки своего предположения исследователи использовали давно известный цвето-словесный тест Струпа, снимая информацию, содержащую сведения о динамике гемодинамических изменений в активности мозга, в период выполнения участниками соответствующих заданий. Одним из них, в частности, была демонстрация инконгруэнтной информации, написанной зеленым цветом, при этом исследуемый должен был идентифицировать цвет вместо прочтения слова. Для выполнения этого упражнения мозгу необходимо совершить обработку обоих наборов данных, притормозив при этом все посторонние источники. Эффект интерференции Струпа оценивался по показателю разницы во времени ответа на упомянутое задание и на более упрощенную его версию – идентификацию названий цветовых образцов. В итоге, после 10-минутной умеренной пробежки участники продемонстрировали существенное временное сокращение реакции на эффект помехи Струппа.

Эксперты также сообщили, что при выполнении задач Струппа у исследуемых произошло значительное увеличение билатеральной префронтальной активации, а кроме того – улучшилось настроение. “Это было подтверждено результатами совпадающих активаций в префронтальных областях коры головного мозга, участвующих в регуляции настроения”, – отметил один из авторов научной работы Чорфака Дамронгтхай. Резюмируя результаты исследования, исследователи подчеркнули, что, учитывая уникальность для человека многих характеристик префронтальной коры, эксперимент не только демонстрирует современные преимущества беговой нагрузки, но и наглядно показывает вероятную роль, которую данный вид физической активности мог играть в становлении человеческой популяции.

Источник: 13news.ru