 

Верховный Суд оставил без изменений приговор Януковичу по делу о госизмене

06.12.2021, 18:40, Новости дня
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“Суд постановил: приговор Оболонского райсуда Киева и определение Киевского апелляционного суда в отношении Януковича оставить без изменений, а кассационные жалобы защитников – без удовлетворения”, – сказал судья Андрей Чистик.

Полный текст постановления будет обнародован 13 декабря, оно не подлежит обжалованию.

Контекст:

Янукович был избран президентом Украины в 2010 году. 22 февраля 2014 года, после трех месяцев протестов на Майдане, Верховная Рада признала его самоустранившимся от должности и не выполняющим свои обязанности, после чего были объявлены новые президентские выборы. В том же месяце Янукович покинул Украину, сейчас он с семьей проживает в России.

Янукович 24 января 2019 года был заочно признан Оболонским райсудом Киева виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны и приговорен к 13 годам лишения свободы. В октябре 2020 года Киевский апелляционный суд оставил это решение в силе. В январе стало известно, что защита подала кассацию. 

Также Януковича подозревают в госизмене из-за подписания Харьковских соглашений в 2010 году, в организации теракта и совершении умышленных убийств на Майдане в 2014-м.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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