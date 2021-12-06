“Ну очень красивые шарики”, “Что-то слюнки потекли”. Быстрый рецепт домашних конфет без масла, муки и сахара за 10 минут

В описании ролика говорится, что для приготовления десерта понадобится около 10 минут. При этом конфеты готовятся без использования сахара, муки и масла.

Для приготовления нужно взять:

400 г покупного печенья;

два банана;

200 г шоколада;

50 г молока.

Печенье необходимо измельчить в блендере, а бананы раздавить вилкой до состояния пюре, а затем тщательно перемешать друг с другом в одной емкости и руками сформировать из теста шарики

Их нужно обвалять в растопленном с молоком шоколаде, выложить на тарелку и поставить в холодильник на 10 минут, чтобы шоколад застыл.

Перед тем, как подавать на стол, авторы кулинарного блога рекомендуют с помощью кондитерского шприца украсить конфеты остатками шоколадной массы.

“Очень аппетитно и интригующе, ну очень красивые шарики”, – отметили подписчики блога.

“Что-то слюнки потекли”, – отреагировали на видео зрители.

ВИДЕОВидео: SUPER KELINCHAK / YouTube

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