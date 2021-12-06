“Белавиа” отключили от международных систем взаиморасчетов для пассажирских и грузовых перевозок

“Мы подтверждаем, что авиакомпания “Белавиа” была отстранена от участия в Программе IATA по биллингу и расчетам (BSP) и Системы расчетов по грузовым счетам (CASS), – заявили в IATA.

Систему BSP, созданную с целью упрощения процесса оформления авиабилетов и проведения взаиморасчетов между агентами и авиакомпаниями за оказанные услуги, запустили в Японии в 1971 году. Она охватывает более 370 авиакомпаний в 180 странах мира, отмечается на сайте IATA.

Система расчетов по грузовым счетам (CASS) предназначена для проведения расчетов между авиакомпаниями и экспедиторами. На конец 2017 года CASS обслуживала более 200 авиакомпаний, агентов по продажам и обслуживанию и компаний по наземному обслуживанию, указывается на сайте IATA.

Контекст:

После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске и миграционный кризис на границе Евросоюза и Беларуси, ЕС ввел пять пакетов санкций в отношении режима Александра Лукашенко, который называет себя президентом республики.

Три из них – в прошлом году, четвертый – в июне 2021 года, пятый – 2 декабря. Под действие ограничений попала, в частности, “Белавиа”.

По итогам пяти пакетов в санкционном списке оказались 183 физлица, включая самого Лукашенко, а также 26 учреждений и предприятий.

3 декабря в авиакомпании сообщили, что “Белавиа” почти вдвое сократила свой флот из-за запрета на выполнение рейсов в ряд стран после задержания в мае оппозиционного журналиста Романа Протасевича.

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