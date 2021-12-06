 

ГБР проверит Общественное в рамках уголовного производства

06.12.2021, 18:40, Новости дня
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В компании отметили, что 3 декабря следователь попросил предоставить доступ в максимально сжатые сроки. В Общественном заявили, что им нечего скрывать и вся деятельность вещателя происходит согласно законодательству.

“НОТУ систематически открыто отчитывается о своей деятельности, ежегодно проводит внешний аудит, постоянные внутренние проверки. Общественный вещатель готов содействовать следствию… Вместе с тем важно, чтобы расследование происходило прозрачно и не имело признаков давления на компанию”, – сказано в заявлении.

Информацию о запросе ГБР подтвердил 6 декабря в Facebook председатель правления НОТУ Николай Чернотицкий. 

https://www.facebook.com/chernotizky/posts/4885252821518800

Контекст:

В июле 2021 года Чернотицкий сообщал в Facebook, что от ГБР вещателю поступил запрос о предоставлении копий соглашений о закупках товаров, работ и услуг с 2017 по 2019 годы включительно. При этом в запросе не было указано, какое отношение к уголовному производству имеет НОТУ.

19 октября ведущая политического ток-шоу “Зворотний відлік”, которое выходит на Общественном, Мирослава Барчук заявила, что “Офис президента давно и жестко контролирует присутствие на эфирах народных депутатов от фракции “Слуга народа”, а кандидаты на эфиры “согласуются с контактным лицом [советника главы Офиса президента Украины] Михаила Подоляка в ОП”. “В последнее время ОП выдвигает нашей редакции условия и ставит ультиматумы о присутствии “слуг народа” на эфирах”, – утверждает телеведущая.

Подоляк в ответ заявил, что слова Барчук “некорректны и необоснованны”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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