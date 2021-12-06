 

Песков: Путин с большим интересом выслушает предложения Байдена по Украине

06.12.2021, 18:38, Новости дня
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Российский лидер Владимир Путин в ходе предстоящих 7 декабря переговоров с президентом США Джо Байденом с большим интересом выслушает его конкретные предложения по Украине, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Мы слышали заявление президента США о том, что он идет на эту видеоконференцию с конкретными предложениями по Украине. Имеется ввиду, наверное, по урегулированию украинского кризиса. Это важно. Я думаю, что президент Путин с большим интересом выслушает эти предложения. И можно будет понять, насколько они способны снять напряженность», – сказал Песков в эфире Первого канала.

По словам представителя Кремля, прорывов от переговоров Путина и Байдена ждать сложно. В отношениях двух стран образовались огромные «авгиевы конюшни», подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что Путин и Байден во вторник, 7 декабря, по защищенной видеосвязи обсудят отношения между странами, стратегическую стабильность, киберсферу и региональные вопросы. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что общение президентов РФ и США запланировано на вечер вторника. Накануне Байден заявил, что не признает установленные Россией «красные линии» в контексте ситуации вокруг Украины.

В пятницу помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что президенты в ходе переговоров намерены обсудить юридические договоренности по исключению продвижения НАТО на восток. В тот же день в администрации США отказали России в праве решать вопрос о членстве других стран в НАТО. В четверг в Москве заявляли, что вступление Украины в НАТО является «красной линией» для России, стремление превратить ее в плацдарм противостояния с нашей страной чревато серьезными негативными последствиями.



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