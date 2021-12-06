Стало известно о переговорах РФ и Индии об увеличении производства Су-30МКИ

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, сообщил в понедельник в директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолеты Су-30МКИ, и сегодня мы ведем переговоры об увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС», – цитирует РИА «Новости» Шугаева.

Ранее Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.