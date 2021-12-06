 

Стало известно о переговорах РФ и Индии об увеличении производства Су-30МКИ

06.12.2021, 18:38, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Россия и Индия ведут переговоры об увеличении лицензионного производства истребителей Су-30МКИ на 50 единиц, сообщил в понедельник в директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству РФ Дмитрий Шугаев в эфире телеканала «Россия 24».

«Действительно, достаточно долгое время здесь на предприятии HAL по нашей лицензии производятся самолеты Су-30МКИ, и сегодня мы ведем переговоры об увеличении этого количества, то есть лицензионного производства, где-то на 50 единиц, то есть предприятие активно работает, и самолеты пользуются большим успехом в национальных ВВС», – цитирует РИА «Новости» Шугаева.

Ранее Москва и Дели подписали контракт на поставку министерству обороны республики более 600 тыс. автоматов АК-203 калибра 7,62 мм индийского производства, а также договорились о производстве автомата Калашникова в Индии.

Напомним, президент РФ Владимир Путин прилетел в Индию на переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Путин в Индии поможет российской оборонке.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.05 / Bihus.info опубликовал новые записи разговоров Медведчука. В них говорится, как нардеп получил часть трубопровода “Самара – Западное направление”

09.07 / В Киеве продавали места для захоронения на кладбищах. Цена варьировалась от $3 до $6 тыс.

07.07 / В Госдуме призвали предотвратить ущерб от изменения статуса Святой Софии в Стамбуле

31.10 / Wirtualna Polska – для украинок суррогатное материнство — это способ заработать

06.08 / Суд назначил брату Навального условный срок за нарушение санитарных правил

08.06 / Украина разгромила Кипр в последнем матче перед Евро 2020

22.10 / KIA анонсировала премьеру нового кроссовера Sportage

30.01 / Ватиканские музеи решили открыть для посещения

13.11 / Минобороны опубликовало видео воздушного боя истребителей Су-35С

24.02 / Новый кроссовер Renault Kadjar вновь засветился на тестах

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика