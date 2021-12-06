 

В РЖД анонсировали возобновление ж/д сообщения с Хельсинки

06.12.2021, 18:38, Новости дня
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Железнодорожное пассажирское сообщение с финской столицей возобновится с 12 декабря, сообщила российская компания «Российские железные дороги» (РЖД).

«С 12 декабря после длительного перерыва в расписание вернутся скоростные поезда «Аллегро» сообщением Санкт-Петербург – Хельсинки», – говорится в сообщении на сайте РЖД.

Также на сайте приводится график следования этих поездов.

«В поездах дальнего следования, курсирующих в российско-финляндском сообщении, для обеспечения безопасной перевозки пассажиров будут действовать противоэпидемические меры обоих государств. Перед посадкой в поезд пассажирам будет произведен замер температуры бесконтактным способом, а в течение всей поездки им будет необходимо использовать средства индивидуальной защиты», – уточнили там.

Ранее СМИ сообщали, что возобновление железнодорожного сообщения РФ и Финляндии на скоростных поездах «Аллегро» намечено на середину декабря.



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