 

Под Кировом двое детей провалились под лед на реке: один ребенок погиб

06.12.2021, 18:30, Разное
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В Кирово-Чепецке двое мальчиков провалились под лед на реке Вятка. Один из детей погиб.

На место происшествия оперативно прибыл участковый сотрудник полиции Антон Богданович, который смог удержать 11-летнего мальчика на поверхности воды до приезда спасателей. Они помогли обоим выбраться, после чего полицейский отправился домой, а спасенный ребенок – в больницу, где у него диагностировали переохлаждение. Придя в себя, мальчик рассказал, что был на реке не один: впереди шел его товарищ. Тело второго ребенка вскоре было найдено, сообщает Vse42.ru.



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