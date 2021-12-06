Доктор рассказала об опасности сна рядом с компьютером

Мария Озерская, терапевт, сообщила, что нельзя засыпать в комнате с работающим компьютером. Размышления о рабочих моментах, социальных сетях необходимо переносить на следующий день и формировать привычку отключать гаджеты или переключать их в режим без звука.

Специалист объясняет, что синий оттенок монитора приводит к тому, что организм путает день с ночью, что оказывает отрицательное влияние на вырабатывание мелатонина – гормона, который готовит человека ко сну. В итоге сбиваются биологические часы организма, нарушая засыпание и поддержание сна.

Эксперт отмечает, что не выключенный компьютер или телефон возле кровати не дает настраиваться на спокойный и глубокий сон. Рабочие моменты, общение в соцсетях нужно перенести на следующий день. Если проблема засыпания и полноценного сна не проходит после исключения гаджетов, то нужно посетить доктора.

Источник: www.gazeta.ru