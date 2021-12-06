Денисенко: Байден и Путин будут говорить об Украине без Украины. Из-за нашей страусиной политики нас поставят перед фактом – выполнить чужие договоренности

Встреча Путин – Байден: стоит ли ждать предательства?

В течение последнего месяца только ленивый, сидя на диване, не говорил о том, нападет ли на нас Путин. И хуже всего, что до сих пор есть масса людей, не всегда глупых, которые говорят: зачем Путину вся Украина?

Во вторник, 7 декабря, состоится разговор Путина и Байдена, на который у нас смотрят, как на чудо. Давайте попробуем разобраться с диспозицией того, что реально происходит и что нас ждет.

1. Впервые с 2014 года на таком уровне будут говорить об Украине без Украины. Этой встрече предшествовала словесная артподготовка, воплотившаяся в массу статей о начале наступления на Украину с нескольких сторон, которая не подтверждается объективными данными, но работает на дестабилизацию ситуации в Украине и Европе. В конце концов, россияне даже частично в своей манере вынуждены были оправдываться. Но самое главное не это: что значит говорить об Украине без Украины? Мы не получим ничего взамен – нас поставят перед фактом, что мы должны выполнить чужие договоренности без каких-либо компенсаций (как здесь не упомянуть €1 млрд, которые Германия нам пообещала за “Северный поток – 2”).

2. В последние недели мы “просрали” время. Власти побоялись (это ключевое слово) начать собрание резервистов, начать создавать тероборону и готовить страну к тому, что защитить себя можем только мы сами. Команда Зеленского просто боится взять на себя лидерство по этому вопросу. Мышление одним ходом не дает возможности этой команде понять одну простую вещь: если войны удастся избежать в ближайшее время – это не значит, что войны не будет вообще. Мы должны готовить страну к тому, что у нас неизбежно будет обострение. И враг должен понимать все последствия.

3. Оборонный заказ на 2021 год не подписан до сих пор. Никаких прорывов в ВПК бюджет 2022 года не предусматривает. Мы тратим на оборону менее 3% ВВП. Это катастрофически мало в нынешней ситуации.

4. Мы живем в примитивистическом представлении, что завтра Путин и Байден договорятся, что Байден сдает Украину в обмен на дружбу США – Россия против Китая. Такой однолинейной договоренности, конечно же, не будет. США, как и Россия, мыслят категориями десятилетий, и на ближайшие десятилетия у РФ есть стратегическое преимущество – пока выглядит так, что на чью сторону станет РФ в этом противостоянии, тот и будет победителем в битве (не о военной, конечно, идет речь) супердержав. Завтра будет вторая попытка наладить диалог (первая происходила в Женеве, и результатом ее стали отмена санкций по “Северному потоку – 2” и выгодное обеим странам резкое поднятие цен на газ).

Байден показал, что с ним можно договариваться и он готов держать слово. Что предложил взамен Путин? Ответ прост: ничего. Но от него ничего и не просили, судя по всему. Женевская встреча, скорее, была эдакой разведкой и прологом к теоретически возможному диалогу сторон, не верящих друг другу. И завтрашняя встреча вряд ли даст конкретные большие результаты. С большой долей вероятности, если мы не займем свою жесткую позицию, нам уготованы два магистральных пути: мы становимся жертвой ползучей агрессии и превращаемся в большую террористическую страну, создающую подпольный антироссийский фронт (не столько Афганистан, сколько Ирландия периода расцвета Ирландской республиканской армии.

Либо же под определенные гарантии США мы вводим элементы конфедерации со всеми вытекающими последствиями для нас. Не надо врать самим себе: мы создали неплохую армию, но из-за желания держать народ в теплой ванной мы не создали пока такого военного паритета, который мог бы остановить россиян (речь идет не о равной по численности армии, а о цене агрессии и десятках тысяч погибших).

5. Ключевая краткосрочная задача Путина – к 2024 году (выборы 17 марта 2024 года) полностью вернуться в клуб великих государств, выйти из положения почти нерукопожатного политика и благодаря этому сделать управляемый транзит власти в РФ (или закрепиться на еще один срок или пересесть в новое время) и управлять страной. Для электоральных вопросов фактор Украины является одним из ключевых. На прошлых думских выборах Путин побоялся разыгрывать нашу карту и, как вы все помните, отступил от границ. Сейчас его окно возможностей – до середины 2023-го максимум. И он будет делать все для полного возвращения контроля над Украиной.

6. Сдаст ли Байден завтра Украину? Из-за нашей страусиной политики и полных провалов в дипломатии последних лет мы стали разменной монетой. Путин, конечно, потребует максимальных уступок. Байден, наверное, на такие уступки не пойдет. Но можно не сомневаться, что нам может быть сделан целый ряд унизительных предложений, которые не воспримутся в Украине и увеличат политическую турбулентность, включая разговоры о досрочных выборах. И здесь есть ключевая проблема: у нас нет консенсуса элит по защите страны, а телеканалы не требуют от главных претендентов на новые политические лица четкой и однозначной позиции по красным линиям. Более того, на дипломатическом уровне нет давления из-за внутриамериканских институтов на Байдена с четким обозначением этих же линий (на ЕС также, между прочим). Мы заняли пассивную позицию ожидания.

7. Фактор Эрдогана как возможного переговорщика на прямых переговорах Зеленский – Путин пока неясен по одной простой причине: мы не знаем, о какой встрече (какие результаты) должен лоббировать посредник.

8. У нас нет другого выхода, чем строить сильную армию и сильную тероборону и объяснять всему миру, что это будет очень жесткая война. Иначе нас заставят сдаваться настолько, насколько будут силы у россиян. Мы должны понять, даже если войны не будет в январе и феврале, а пока вероятность относительно невелика, российскую агрессию никто не отменял в будущем.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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