 

“Ух, какая мадам, ням-ням”, “Папа с мамой постарались смастерить”. 20-летняя дочь Брежневой снялась в разных позах на фоне авто

06.12.2021, 17:56, Новости дня
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Дочь артистки позировала в разных позах на фоне черного авто.

“Да уж, папа с мамой постарались смастерить”, – прокомментировали снимки подписчики. 

“Ух, какая мадам, ням-ням”, – написали фолловеры.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

Контекст:

Вера Брежнева (настоящая фамилия – Галушка) была участницей группы “ВИА Гра” в 2003–2007 годах. После ухода из группы начала сольную карьеру.

Брежнева – мать двоих детей. Старшую дочь Софию (2001) она родила в отношениях с украинским бизнесменом Виталием Войченко.

Отцом младшей дочери Сары (2009) является украинский бизнесмен Михаил Киперман. Пара развелась в 2012 году после шести лет брака.

Сейчас певица замужем за продюсером Константином Меладзе. Они тайно поженились 22 октября 2015 года в Италии. Общих детей у пары нет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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