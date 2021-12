Одна из создателей вакцины от коронавируса AstraZeneca заявила, что следующая пандемия может быть более смертоносной

“Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни. По правде говоря, следующий может быть хуже. Он может быть более заразным или более смертоносным, или и тем и другим”, – считает Гилберт.

‘This will not be the last time a virus threatens our lives.’

Tonight Prof Dame Sarah Gilbert will be delivering the 44th Richard Dimbleby lecture, talking about creating a #COVID19 vaccine and the importance of being prepared for the next pandemic.

Watch on @BBCOne from 22:35. pic.twitter.com/VQ9EyW3pKL

— University of Oxford (@UniofOxford) December 6, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на 6 декабря в мире подтвердили 266 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 5,3 млн человек. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

—