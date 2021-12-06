 

Одна из создателей вакцины от коронавируса AstraZeneca заявила, что следующая пандемия может быть более смертоносной

06.12.2021, 17:56, Новости дня
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“Это будет не последний раз, когда вирус угрожает нашей жизни. По правде говоря, следующий может быть хуже. Он может быть более заразным или более смертоносным, или и тем и другим”, – считает Гилберт.

‘This will not be the last time a virus threatens our lives.’

Tonight Prof Dame Sarah Gilbert will be delivering the 44th Richard Dimbleby lecture, talking about creating a #COVID19 vaccine and the importance of being prepared for the next pandemic.

Watch on @BBCOne from 22:35. pic.twitter.com/VQ9EyW3pKL

— University of Oxford (@UniofOxford) December 6, 2021

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По состоянию на 6 декабря в мире подтвердили 266 млн случаев коронавирусной инфекции COVID-19, умерло 5,3 млн человек. Это следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, отслеживающего распространение заболевания.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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