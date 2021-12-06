Путин и Моди приняли решение об оказании гумпомощи Афганистану

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи Афганистану, следует из совместного заявления.

«Они [лидеры] заявили о своей твердой приверженности борьбе с терроризмом во всех его формах и проявлениях, включая его финансирование, ликвидации террористической инфраструктуры и противодействию радикализации, с тем чтобы Афганистан никогда не стал «тихой гаванью» глобального терроризма», – говорится в документе на сайте Кремля.

Также стороны приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу, подчеркнув при этом необходимость уважения суверенитета, единства и территориальной целостности страны и обеспечения невмешательства в ее внутренние дела.

«Они [лидеры] также обсудили гуманитарную ситуацию в стране и приняли решение о незамедлительном оказании гуманитарной помощи афганскому народу», – отмечается в совместном заявлении.

Кроме того, Путин и Мои договорились продолжить работу по упрощению визового режима между Россией и Индией, включая введение обеими странами электронных виз.

«Стороны обменялись мнениями о ситуации с пандемией COVID-19 и высоко оценили продолжающееся двустороннее сотрудничество в борьбе с этой инфекцией, уделив особое внимание российской вакцине «Спутник V», – говорится в заявлении.

Напомним, наступления на правительственные силы Афганистана начались в начале августа. Боевики вошли в Кабул 15 августа, а на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, который охраняли американские военные, шла массовая эвакуация населения. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане.