 

Авиакомпаниям разрешили перевозить непривитых граждан в багажных отсеках самолетов

06.12.2021, 17:51, Разное
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Ассоциация авиаперевозчиков добилась разрешения перевозить пассажиров без наличия QR-кодов в багажном отсеке самолета.

В тексте соглашения с Минтрансом указывается обязанность авиакомпаний с 1 февраля 2022 года оборудовать стоячие места в багажном отсеке своих самолетов с ремнями безопасности. Доставлять непривитых в багажный отсек будут специальные карантинные автобусы. Также в аэропортах планируется использовать отдельные терминалы для граждан без QR-кодов.

перевозить пассажиров без наличия QR-кодов можно в багажном отсеке самолетаНевакцинированным гражданам запретят провозить багаж, но разрешат ручную кладь. Кроме прочего, таких пассажиров лишат бортового питания, поскольку бортпроводники не будут иметь доступ к багажному отсеку.

– Авиакомпании обратились к нам с предложением, которое нам показалось разумным. Всё-таки запрещать невакцинированным гражданам летать на самолетах – это перегиб, но среди прочего мы должны думать и о защите здоровья граждан, поэтому было принято либеральное решение. Так нам удастся оградить потенциальных переносчиков инфекции от людей, – прокомментировал документ министр транспорта Виталий Савельев.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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