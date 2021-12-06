Авиакомпаниям разрешили перевозить непривитых граждан в багажных отсеках самолетов

Ассоциация авиаперевозчиков добилась разрешения перевозить пассажиров без наличия QR-кодов в багажном отсеке самолета.

В тексте соглашения с Минтрансом указывается обязанность авиакомпаний с 1 февраля 2022 года оборудовать стоячие места в багажном отсеке своих самолетов с ремнями безопасности. Доставлять непривитых в багажный отсек будут специальные карантинные автобусы. Также в аэропортах планируется использовать отдельные терминалы для граждан без QR-кодов.

Невакцинированным гражданам запретят провозить багаж, но разрешат ручную кладь. Кроме прочего, таких пассажиров лишат бортового питания, поскольку бортпроводники не будут иметь доступ к багажному отсеку.

– Авиакомпании обратились к нам с предложением, которое нам показалось разумным. Всё-таки запрещать невакцинированным гражданам летать на самолетах – это перегиб, но среди прочего мы должны думать и о защите здоровья граждан, поэтому было принято либеральное решение. Так нам удастся оградить потенциальных переносчиков инфекции от людей, – прокомментировал документ министр транспорта Виталий Савельев.

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