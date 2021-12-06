 

Захвативших корабль морских выдр сняли на видео в порту Северо-Курильска

06.12.2021, 17:46, Разное
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Каланы успели стать северо-курилской достопримечательностью. Морские выдры, судя по всему, не сильно боятся людей. По крайней мере их страх не мешает в сезон подбираться максимально близко к рыболовецким судам и воровать из под носа у экипажа лососей. В остальное время животные отдыхают, качаясь на волнах всего в нескольких метрах от берега.

А вот штормов каланы не любят и во время волнения на воде стараются найти более надежное укрытие от непогоды. Таким временным пристанищем стал для группы морских выдр покинутый корабль, стоящий в порту Северо-Курильска. Местные жители умилились пушистым “пиратам”, захватившим судно. И сняли происходящее на видео.



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