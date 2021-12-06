 

Тысячи машин: Подмосковье из-за снега задействовали огромное количество техники

06.12.2021, 17:46, Разное
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Власти Московской области подготовили свыше 3,8 тысячи единиц специальной техники для уборки территории во время обильных снегопадов. Об этом сообщили представители областного Минтранса.

Руководитель ГБУ Московской области “Мосавтодор” Алексей Гержик сообщил, что ведомство обеспечено необходимыми для борьбы со снегом материалами до апреля 2022 года. По словам Гержика, в первую очередь очищать будут дороги, по которым пролегают автобусные маршруты, остановки общественного транспорта и тротуары, ведущие к общественным местам, сообщает сайт “Подмосковье сегодня”.



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