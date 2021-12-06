Специалисты назвали продукты для защиты и улучшения зрения

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06.12.2021, 17:14, Разное
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Эксперты рассказали о продуктах, которые помогают защитить и улучшить зрение. Они напоминают, что также нужно вовремя проходить осмотр у доктора и отказаться от курения.
Правильно составленный рацион помогает людям сохранить зрение и минимизировать риски развития болезней глаз. Из информации британских СМИ следует, что некоторые продукты заботятся о здоровье глаз. В рыбе много жирных кислот омега-3, которые помогают сохранять сетчатку и улучшают зрение. Из разных исследований следует, что если в рационе достаточно рыбы, то это предотвращает глаукому и дегенерацию желтого пятна. Люди, которые рыбу не любят, должны использовать добавки с омега-3 на растительной основе.

Пользу приносит и яичный желток, в котором много цинка, витамина A, лютеина и зеаксантина. Цинк играет основную роль в улучшении ночного зрения. Зеаксантин и лютеин понижают риски дегенерации желтого пятна, глаукомы. Защитить роговицу поможет и витамин A. Известно, что морковь способствует улучшению зрения. Нужно обязательно ввести овощ в меню, так как в продукте имеется много витамина A и бета-каротина. Симптомом нехватки компонента является «куриная слепота», а морковь помогает предотвратить подобную симптоматику.

Витамина E много в миндале, вещество делает мягкой кожу, улучшает зрение и понижает риски возникновения катаракты. В капусте кале есть антиоксиданты, включая зеаксантин и лютеин, снижающие риски болезней глаз. А в апельсинах высокое количество витамина C, выполняющего много важных функций в организме. Фрукт помогает поддержать здоровье сосудов крови, что необходимо для хорошего зрения.

Источник: stolica-s.su



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