Эксперты рассказали о главном факторе, провоцирующем более 50% инсультов

Специалисты назвали главный фактор, который провоцирует более 50% случаев инсультов. Люди должны обязательно следить за своим кровяным давлением.

Инсульт считается неотложным состоянием, которое требует срочной медицинской помощи. Но существуют способы, которые помогают снизить риски его возникновения. Национальная служба здравоохранения рекомендует людям после 40 лет проверять кровяное давление минимум раз в 5 лет. Это считается основным фактором риска, ведь у высокого давления нет выраженной симптоматики.

К повышенному давлению приводит употребление спиртных напитков, поэтому эксперты настаивают, что сократить риски инсульта можно правильным питанием, занятиями спортом, отказом от курения и соблюдением рекомендаций относительно употребления алкоголя.

При высоком давлении увеличивается нагрузка на кровеносные сосуды, в том числе и те, что ведут к головному мозгу. Из-за этого сосуды повреждаются, становятся жесткими. Такое состояние называется атеросклерозом. Повышается риски закупорки сосудов, что приводит к инсультам или транзиторной ишемической атаке. Медики объясняют, что в некоторых случаях инсульт происходит из-за кровотечений в головном мозге или вокруг него, что называют геморрагическим инсультом.

Показатели давления в диапазоне 120/80 до 140/90 могут сигнализировать о повышенном риске возникновения высокого кровяного давления. При этом человек должен принять меры, чтобы контролировать показатели, которые могут изменяться на протяжении дня.

Систолическое давление называется силой, с которой сердце перекачивает кровь по сосудам тела. Диастолическое давление – сила сопротивления кровотока в сосудах. При диагностировании гипертонии больному рекомендуют определенные лекарства для поддержания давления в нормальных границах. Нельзя заниматься самолечением, для подтверждения диагноза стоит посетить доктора.

Источник: inosmi.ru