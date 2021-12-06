 

Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет

06.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“В ансамбле служебный есть. Но уже 16 лет машине. Конечно, надо менять, а купить мы не можем”, – заявил он.

По словам Вантуха, он думает о том, чтобы обратиться с этим вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

“Ношусь с этим вопросом. Но культура и в советское время была по остаточному принципу”, – подчеркнул он.

Комментарий Вантуха можно послушать на 42-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II. 

По словам Вантуха, танцоры первой высшей категории в коллективе получают зарплату в размере 36 тыс. грн.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.09 / В мире: Зачем испанцам разрекламировали «русских девственниц»

17.10 / «Киноэкипаж» вернулся на Землю с МКС

24.03 / SCMP – китайская малышка стала звездой интернета благодаря успехам в кунг-фу

26.01 / В Бразилии автобус врезался в отбойник – 19 человек погибли, 33 пострадали

01.01 / В мире: Асад рискует вновь потерять Пальмиру

01.06 / В Бразилии привили от коронавируса взрослое население целого города, смертность от COVID-19 упала на 95%

19.11 / В Волгограде начал работу первый педагогический «Кванториум»

24.10 / “Пела песенки про писю”. Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы

19.09 / На протестной акции в Москве задержали политолога Соловья

18.12 / Успенская заговорила на украинском языке

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика