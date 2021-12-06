Руководитель ансамбля имени Вирского Вантух признался, что у него нет личной машины, а служебную не меняли 16 лет

“В ансамбле служебный есть. Но уже 16 лет машине. Конечно, надо менять, а купить мы не можем”, – заявил он.

По словам Вантуха, он думает о том, чтобы обратиться с этим вопросом к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

“Ношусь с этим вопросом. Но культура и в советское время была по остаточному принципу”, – подчеркнул он.

Комментарий Вантуха можно послушать на 42-й минуте видео.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube

Контекст:

Ансамбль имени Вирского был основан в 1961 году. Художественным руководителем коллектива с 1978 года является Мирослав Вантух.

Ансамбль гастролирует в Украине и за рубежом. Участники коллектива в том числе выступали перед королевой Великобритании Елизаветой II.

По словам Вантуха, танцоры первой высшей категории в коллективе получают зарплату в размере 36 тыс. грн.

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