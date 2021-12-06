В Бразилии двух младенцев госпитализировали после ошибочной прививки от COVID-19

Вакцины ввели детям двух и четырех месяцев. У двухмесячной девочки через несколько часов после вакцинации поднялась высокая температура, началась рвота. Ребенка отправили в больницу, он находится под наблюдением и чувствует себя хорошо.

У второго младенца, четырехмесячного Мигеля, после ошибочной вакцинации опухли ноги, у него также поднялась высокая температура. Ребенку стало трудно дышать, после чего его доставили в клинику, где состояние малыша стабилизировали.

Обе вакцины были введены 1 декабря в медпункте муниципалитета Сорокаба. Местные власти сообщили, что медсестра, которая допустила ошибку, отстранена от работы.

“Все делают ошибки, но такая ошибка недопустима. Я не хочу вреда медсестре, но хочу, чтобы это послужило предупреждением для других медицинских работников и других матерей”, – сказала мать пострадавшей девочки Ана Клаудиа.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, в Бразилии за время эпидемии подтвердили 21,1 млн случаев болезни, 615,6 тыс. человек умерли.

В стране ввели 311 млн доз вакцин от корнавируса, полностью вакцинированы 70,7% населения. Об этом свидетельствуют данные агентства Bloomberg.

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