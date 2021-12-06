“Сначала надо выгнать Турцию”. Ле Пен высказалась об украинской перспективе членства в НАТО

“Во-первых, нужно из него [НАТО] изгнать Турцию. Я также не думаю, что в нынешнем положении НАТО может принять любое новое государство”, – заявила Ле Пен.

На вопрос о многотысячной российской армии на границе с Украиной и возможной инвазии России лидер французских ультраправых ответила, что сомневается в том, что Путин допустит такую ошибку.

“Я не думаю, что Путин совершит такую ошибку. Но я также считаю, что Евросоюз играет в этой ситауции роль пиромана. Можно говорить все, что хочется, но Украина входит в сферу влияния России. Пытаясь нарушить эту сферу влияния, создается напряжение, страхи и достигается ситуация, свидетелями которой мы есть сегодня”, – сказала Ле Пен.

Она убеждена, что европейцы должны бороться с другой “реальной угрозой, которая нависает над Европой”, – исламизмом.

Контекст:

17 марта 2014 года Ле Пен объявила, что признает результаты так называемого “референдума” в Крыму. За признание законной оккупации полустрова “Национальный фронт” получал финансовое вознаграждение со стороны РФ, сообщало французское издание Le Monde.

Партия Ле Пен неоднократно получала кредиты от российских банков взамен на поддержку политики РФ в Украине, сообщали в совместном расследовании французского интернет-портала Mediapart и латвийского сайта Re:Baltica.

18 мая 2014 года Ле Пен назвала Путина своим единомышленником.

В 2016 году политик объявила о намерении побороться за пост президента Франции в 2017 году. На выборах президента Франции в 2017 году Ле Пен заняла второе место, в первом туре разрыв между ею и нынешним лидером страны Эммануэлем Макроном составил менее 3%. Во втором туре победил Макрон с результатом в 65,5%, у Марин Ле Пен – 34%.

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