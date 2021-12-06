 

“У Украины нет лучшего партнера, чем США”. Американские военные поздравили ВСУ с Днем Вооруженных Сил

06.12.2021, 17:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваше самопожертвование и храбрость стали примером для всех”, – говорится в тексте поздравления.

Стюарт отметила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а у Украины “нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты”.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/434722228149935/

Контекст:

День ВСУ – профессиональный праздник всех украинских военных. Был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года и отмечается 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона “О Вооруженных силах Украины”. Эта дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.

Поздравил военнослужащих и сотрудников с Днем Вооруженных сил Украины Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что “украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.07 / Абхазия назвала две даты открытия границы с Россией

06.07 / Newsweek – из-за приближающегося урагана в Майами снесли уцелевшую часть обрушившегося дома

17.11 / Вакцинацию от коронавируса завершили 9 млн украинцев

12.07 / В мире: Чем грозит обострение на границе Азербайджана и Армении

28.08 / Euronews – «действовали достаточно корректно» — очевидцы рассказали о разгоне демонстрации в Минске

01.11 / Эксперты рассказали о проблемах с частотой 120 Гц на экранах

05.12 / Горбачева перестали навещать внуки

07.11 / ЕК заявила о серьезных разногласиях с Британией по Brexit

02.07 / Зеленский подписал закон о проведении расширенного скрининга новорожденным

03.09 / В соцсетях высмеяли заявление Германии о «Новичке»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика