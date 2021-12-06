“У Украины нет лучшего партнера, чем США”. Американские военные поздравили ВСУ с Днем Вооруженных Сил

“Благодарим всех, кто служил и служит ради защиты Украины. Ваше самопожертвование и храбрость стали примером для всех”, – говорится в тексте поздравления.

Стюарт отметила, что США продолжают поддерживать территориальную целостность и суверенитет Украины, а у Украины “нет лучшего партнера, чем Соединенные Штаты”.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/434722228149935/

Контекст:

День ВСУ – профессиональный праздник всех украинских военных. Был установлен постановлением Верховной Рады 1993 года и отмечается 6 декабря в честь принятия в 1991 году закона “О Вооруженных силах Украины”. Эта дата символически совпадает с началом Первого зимнего похода армии УНР.

Поздравил военнослужащих и сотрудников с Днем Вооруженных сил Украины Президент Украины Владимир Зеленский, который заявил, что “украинская армия за время своей новейшей истории прошла сложный путь к формированию дееспособной и высокоорганизованной боевой структуры, уверенной в своих силах и способной сломать любые захватнические планы врага”.

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