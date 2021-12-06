Пенсионерка лишилась полумиллиона рублей во время магического ритуала в Севастополе

Полиция разыскивает двух мошенниц, которые под видом снятия порчи, обокрали пенсионерку в Севастополе, забрав у нее около полумиллиона рублей, информирует пресс-служба севастопольского управления МВД России.

По данным полиции, к 83-летней пенсионерке подошли две незнакомки со словами, что видят на ней сглаз и сильную порчу, а также назвали имена ее взрослых детей, которым якобы тоже грозят неприятности в жизни. После чего предложили провести магический ритуал. Услышанное сильно напугало пенсионерку.

«Одна из лжецелительниц посетила ее дом и убедила собрать и принести денежные средства, необходимые для обряда. Сложив все имеющиеся у нее денежные средства в сумме около 480 тысяч рублей в пакет, пенсионерка передала их незнакомкам, после чего они произвели над ней манипуляции, во время которых смогли подменить содержимое пакета. Возвратившись домой, пострадавшая открыла пакет и обнаружила там вместо денежных купюр две тетради», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

Женщина обратилась в полицию, мошенницы объявлены в розыск.

Ранее полиция задержала в Петербурге «снявшую порчу» за 1 млн рублей женщину.