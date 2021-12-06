 

Москвичей предупредили о сильнейшем за последние 72 года снегопаде

06.12.2021, 17:02, Разное
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На Москву надвигается самый сильный за последние 72 года снегопад. Об этом жителей столицы предупредил научный сотрудник центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, 7 декабря в столице может выпасть до 14 миллиметров снега, что является рекордным для этого дня показателем. Прежний максимум был зафиксирован еще в 1949 году, когда объем осадков составил 12,7 миллиметров. Метеоролог добавил, что снегопад начнется ночью и достигнет пика силы в период с 09:00 до 15:00 по московскому времени, сообщает Ura.ru.



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