 

Академик Нетесов объяснил механизм появления новых видов ковида

06.12.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Новый вид ковида, получивший звучное название омикрон, успел наделать много шума по всему миру. Серьезные опасения он вызвал и в России даже еще до попадания самого штамма в Россию. Тем не менее, болезнь уже была зарегистрирована внутри страны, в связи с чем у людей возник справедливый вопрос – к чему им стоит готовиться.

Новый штамм коронавируса совсем не означает, что у заразившихся им людей будет меньше шансов выздороветь. Не гарантирует это и более сложного течения болезни. Впрочем, верно это утверждение и в обратную сторону.

Все дело в том, что при появлении и закреплении признаков нового вида ковида все эти факторы абсолютно не учитываются. Он никак не влияют на то, охватит ли тот или иной штамм весь мир или дело ограничится локальной и кратковременной вспышкой.

“Вытеснять другие штаммы могут либо более урожайные разновидности, либо те, которые быстрее размножаются”, – объяснил академик Сергей Нетесов.

Такую ситуацию он сравнил с гонкой автомобилей. “Другие параметры не имеют никакого значения”, – подчеркнул ученый.

Тем временем, какие-то данные о новой разновидности ковида все же удалось узнать. По предварительным данным, болезнь протекает легче, чем в других вариантах. “Это говорит о том, что нам не будет уже так сильно угрожать нехватка мест в палатах интенсивной терапии”, – заметил эксперт. Впрочем, до полного выяснения всех особенностей омикрона рано делать поспешные выводы, предупредил он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.11 / Мнение: Санкт-Петербург. Блокада 2.0

29.06 / Из-за плохого здоровья вдова Алексея Булдакова перестала посещать его могилу

05.07 / Мнение: Еще на тему радуги

22.07 / Курорт “Роза Хутор” презентовал экологическую концепцию “Зеленый код”

18.11 / В Москворечье-Сабурове построят три квартала по системе урбан-блоков

17.09 / Жена Петросяна утверждает, что не прибегала к услугам суррогатной матери: «Шифровка — мое второе я»

17.08 / Йети и другие монстры на самом деле демоны?

06.06 / Политолог Карасев рассказал об ожиданиях Киева от саммита Путина и Байдена

13.11 / Родственники звезды фильма «Три плюс два» Кустинской забросили ее могилу

03.04 / Мнение: Хозяин обратил внимание

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика