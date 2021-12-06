39-летняя жительница Саратова стал первым человеком на Земле, прошедшим игру The Sims 2

Компания EA Games вручила приз в 1 миллион долларов саратовчанке Наталье Егоровой, которая стала первым жителем Земли, прошедшим до конца игру The Sims 2. На протяжении 17 лет считалось, что эту игру пройти невозможно.

Наталья Егорова потеряла работу в 2004 году и так и не смогла устроиться в жизни. Чтобы хоть как-то занять себя, она начала играть в игру The Sims 2, новейшую игру серии на тот момент. Проводя за компьютером в среднем 18 часов в сутки, она на протяжении 17 лет оттачивала мастерство и раскачивала своих персонажей, даже не надеясь когда-либо пройти игру. Однако усилия женщины были вознаграждены.

Однажды, придя, как обычно, в супермаркет за покупками, её персонаж встретил главного босса игры – демона по имени Diablo. Применив все накопленные за много лет навыки в уборке и кулинарии, персонаж Натальи смог одолеть главного злодея, после чего на экране возникла заставка, сообщающая о победе. Женщина решила, что это ошибка, и обратилась в компанию-разработчика игры, однако в EA Games подтвердили, что она действительно прошла игру.

– Это невероятно. Мы думали, что The Sims 2 – самая сложная игра всех времён и народов, и победить в ней финального босса невозможно. Однако россиянка Наталья справилась с этой невероятной задачей. Мы пригласили её в Калифорнию и вручили здесь чек на 1 миллион долларов, а также пояс чемпиона мира по игре The Sims 2. По словам самой победительницы, она потратит деньги на погашение кредитов и оплату накопившихся долгов за ЖКХ, – рассказал замдиректора EA Games Роджер Петерс.

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