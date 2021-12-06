Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес
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По словам Лидии Каменских, причиной лишнего веса у дочери стал ее напряженный гастрольный график.
“Все время на этих гастролях, поесть – схватила где-то фастфуд, накопилось. Нервные моменты были. И у нее с этим был немного перебор. Она волновалась сильно, переживала. И я переживала. И в один прекрасный момент она сказала: “Все, хватит”. Очень сильно спорт ей помог”, – рассказала мать певицы.
Раньше Каменских выглядела вот так.
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После похудения артистка выглядит вот так.
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Комментарий Лидии Каменских о похудении дочери можно послушать начиная с 21-й минуты.
ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:
Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.
В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.
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