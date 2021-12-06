 

Мать Насти Каменских рассказала, почему певица резко набрала вес

06.12.2021, 16:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По словам Лидии Каменских, причиной лишнего веса у дочери стал ее напряженный гастрольный график.

“Все время на этих гастролях, поесть – схватила где-то фастфуд, накопилось. Нервные моменты были. И у нее с этим был немного перебор. Она волновалась сильно, переживала. И я переживала. И в один прекрасный момент она сказала: “Все, хватит”. Очень сильно спорт ей помог”, – рассказала мать певицы.

Раньше Каменских выглядела вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf)

После похудения артистка выглядит вот так.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от ПОТАП И НАСТЯ КАМЕНСКИХ (@potupinastyaf)

Комментарий Лидии Каменских о похудении дочери можно послушать начиная с 21-й минуты.

ВИДЕОВидео: Телеканал LIVE / YouTube
Контекст:

Настя Каменских родилась 4 мая 1987 года в Киеве в семье музыкантов. В 15 лет окончила музыкальную школу по классу фортепиано, восемь лет профессионально занималась танцами. Певица стала известной, выступая с Потапом (Алексеем Потапенко) в дуэте “Потап и Настя” с 2006-го по 2017 год.

В конце 2017-го артисты сообщили о прекращении деятельности группы. После распада группы Каменских начала сольную карьеру под именем NK.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.07 / Названа новая дата закладки боевых кораблей в Керчи с участием Путина

15.10 / Рогозин назвал примерную дату запуска станции «Луна-25»

04.06 / Власти США задумались о «кибернаступлении» на хакеров в России

04.07 / Два китайских космонавта семь часов провели в открытом космосе

22.11 / В Индии из-за наводнения погибли 29 человек

13.03 / Компания Twinhead представила усиленный ноутбук Durabook S14I

26.09 / В США Дуда образно сравнил поляков с американцами – мы как трава — нас топчут, а мы всё равно поднимаемся

17.06 / В Индии лодочник спас младенца, плывшего в коробке по Гангу

28.05 / Попова сравнила готовность здравоохранения к пандемии на Западе и в СНГ

05.07 / На AliExpress назвали самые популярные в РФ телевизоры

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика