 

СБУ задержала боевика “ДНР” из штурмового подразделения “Сомали”. Он дал обличительные показания на кадровых военных из РФ

06.12.2021, 16:26, Новости дня
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По данным спецслужбы, задержанным оказался местный житель, который присоединился к незаконным вооруженным формированиям в декабре 2018 года. Он был стрелком штурмовой группировки “Сомали”, которая оказывала сопротивление украинским военным в районе населенных пунктов Широкая Балка, Пикузы (бывшее Коминтерново) и Доломитное Донецкой области.

“Впоследствии злоумышленник покинул ряды боевиков и тайно вернулся на подконтрольную украинским властям территорию, где он пытался избежать правосудия”, – говорится в сообщении.

Во время обысков по месту его нахождения правоохранители обнаружили “военный билет ДНР” и средства связи с доказательствами противоправной деятельности.

Кроме того, подозреваемый дал обличительные показания на кадровых военнослужащих вооруженных сил РФ, находящихся на должностях советников и осуществляющих непосредственное руководство незаконными вооруженными формированиями.

Следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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