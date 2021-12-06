“Представился апостолом и заминировал Офис президента”. В Запорожской области задержали телефонного террориста

“5 декабря примерно в 14.10 в Васильевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на спецлинию 102 с мобильного позвонил неизвестный, который представился апостолом и сообщил, что офис президента в Киеве заминирован”, – отметили в релизе.

Информацию правоохранители передали в столицу, она не подтвердилась.

По данным полиции, мужчина дважды отбывал наказание в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. У него изъяли мобильный телефон и сим-карту.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В НПУ напомнили, что за телефонный терроризм в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет, за повторные действия – до восьми лет.

—