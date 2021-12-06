 

“Представился апостолом и заминировал Офис президента”. В Запорожской области задержали телефонного террориста

06.12.2021, 16:26, Новости дня
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“5 декабря примерно в 14.10 в Васильевское районное управление полиции поступило сообщение о том, что на спецлинию 102 с мобильного позвонил неизвестный, который представился апостолом и сообщил, что офис президента в Киеве заминирован”, – отметили в релизе.

Информацию правоохранители передали в столицу, она не подтвердилась. 

По данным полиции, мужчина дважды отбывал наказание в медицинском учреждении с предоставлением психиатрической помощи. У него изъяли мобильный телефон и сим-карту.

Следователи открыли производство по ч. 2 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожении или повреждении объектов собственности) Уголовного кодекса Украины.

В НПУ напомнили, что за телефонный терроризм в Украине предусмотрено наказание в виде лишения свободы до шести лет, за повторные действия – до восьми лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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