Охлобыстин раскритиковал современное общество и поддержал вакцинацию

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06.12.2021, 16:24, Новости дня
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Актер Иван Охлобыстин на дне рождения своего друга музыканта Гарика Сукачева выступил с критикой современного общества и поддержал вакцинацию.

«Если при анализе внешней политической ситуации необходима ясность, во внутренней она категорически невозможна. Поскольку никакой ситуации нет. Есть выстраданная тысячелетиями стабильность и гражданская готовность страдать еще тысячу лет, а то и более. Сколько потребуется, чтобы ее сохранить. Максимум, что можно сделать, так это сделать еще стабильнее. Санкции и QR-коды нам в помощь. Относительно брожений вокруг последних – руки прочь от вакцинации! Не допустим спекуляций в этом вопросе. Да, россияне крайне неохотно вакцинируются. Но лишь по причине маркетологической ошибки контролирующих органов. Не стоило с места и сразу в карьер. Боятся наши люди, когда государство что-то бесплатно раздает, да еще и по повестке. С нашим народом лаской надо, через дефицит. Мы бы все уже по 5 раз вакцинировались», – приводит его слова «Аргументы и Факты».

По его словам, «если отбросить модный ныне в Санкт-Петербурге распил лобзиком родных и близких, пострадавших от харасмента актрис немого кино и лишения национальной принадлежности мигрантов-душегубов, то станет очевидным наше культурное доминирование на эстраде». «За последние 10 лет молодые музыкальные исполнители не написали ни одной песни, мелодию которой можно было бы насвистеть на горлышке пустой пивной бутылки. О смысле и речи быть не может. Со смыслом мы сами разобрались, пока четверть века назад за Ельцина топили на Красной площади. Хотя так или иначе этот мир все равно принадлежит нам, славным ребятам за 60, что в искусстве, что в бизнесе, что в политике», – сообщил артист.

«Именно это чувство выполненного долга переполняет наши сердца истеричным позитивом. Позволяет надеяться, что последние отведенные нам годы жизни мы скучать не будем. Некогда нам будет скучать. Придется до гробовой доски надрываться, чтобы наши детки с голоду не померли, пока ищут себя. Пусть ищут. Когда-то ведь и мы искали. Но с голодухи быстро все нашли. В общем, внутренняя политическая ситуация такая же, как и тысячу лет назад – поганая молодежь, поруганные идеалы, отсутствие перспектив», – заключил Охлобыстин.

Ранее Охлобыстин рассказал, чем занимается Ефремов в колонии.



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