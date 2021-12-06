 

Путин выразил уверенность в реализации программы подготовки индийского космонавта

06.12.2021, 16:24, Новости дня
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Россия и Индия сотрудничают в очень важных и перспективных сферах энергетики и высоких технологий, совместная программа по подготовке индийского космонавта будет реализована, сообщил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Нью-Дели.

«Мы действительно сотрудничаем, работаем в очень важных перспективных направлениях. Это касается энергетики, это касается высоких технологий, включая космос. И уверен, что программы, о которых мы говорили, будут реализованы, в том числе подготовка индийского космонавта», – цитирует РИА «Новости» Путина.

Он также добавил, что «отношения между нашими странами развиваются, устремлены в будущее».

«Если в прошлом году у нас наблюдался спад товарооборота на 17 с лишним процентов, то за девять месяцев текущего года рост составил уже больше 38 процентов», – сообщил президент.

Напомним, в прошлом году в Центре подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина в рамках международного сотрудничества началась подготовка четверых представителей Индийской организации космических исследований (Indian Space Research Organisation, ISRO) в качестве кандидатов для полета в космос.

Также сообщалось, что первый полет на орбиту индийского космического корабля «Гаганьян» с человеком на борту, планировавшийся на декабрь 2022 года, будет, скорее всего, отложен на год из-за пандемии коронавируса.



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