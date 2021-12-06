 

В Узбекистане отменили проведение TikTok Fest

06.12.2021, 16:24, Новости дня
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Запланированный в Узбекистане TikTok Fest с участием известных блогеров решили отменить, сообщили в министерстве культуры страны.

Это мероприятие негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи, заявили в ведомстве, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В министерстве добавили, что разрешение на массовые мероприятия выдает МВД и местные власти, а не минкультуры, но ведомство поддерживает этот запрет.

В ведомстве отметили, что подобные шоу «противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодежи».



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