В Узбекистане отменили проведение TikTok Fest

Запланированный в Узбекистане TikTok Fest с участием известных блогеров решили отменить, сообщили в министерстве культуры страны.

Это мероприятие негативно скажется на сознании и мировоззрении молодежи, заявили в ведомстве, передает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье»

В министерстве добавили, что разрешение на массовые мероприятия выдает МВД и местные власти, а не минкультуры, но ведомство поддерживает этот запрет.

В ведомстве отметили, что подобные шоу «противоречат менталитету узбекского народа и негативно влияют на нравственное воспитание молодежи».