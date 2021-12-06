 

Иван Дорн объяснил, почему скрывал жену 14 лет

06.12.2021, 15:44, Разное
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Певец Иван Дорн объяснил, почему на протяжении 14-ти лет он скрывал свою жену. На днях артист поделился эффектной фотосессией с супругой.
Известно, что Дорн познакомился с будущей женой еще в школьные годы. Они жили практически по соседству. Постепенно отношения из дружеских переросли в романтические. Теплые чувства друг к другу избранники пронесли через годы.

На протяжении многих лет Иван Дорн считался завидным холостяком. Изначально он влюбил в себя едва ли не всех поклонниц, когда выступал в дуэте «Пара нормальных». Позже артист начал сольную карьеру, но практически никто не знал, что его сердце не является свободным, а дома с гастролей ждет любимая супруга.

Как пояснила жена Дорна, она договорилась с мужем о том, что личная жизнь афишироваться не будет. Супруге артиста было очень тяжело, ведь у избранника есть много поклонников, за ним постоянно следит пресса. Девушка предпочла оставаться в тени, чтобы ее не воспринимали исключительно как жену Дорна.

Известность исполнителя не должна распространяться на детей. По данной причине наследникам была дана девичья фамилия матери, пишет портал «Глобал.МСК».



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