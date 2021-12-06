 

“Повезло жениху”. Невеста Налчаджиоглу показала голый живот в топе на тонких бретельках

06.12.2021, 15:42, Новости дня
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“Время быстротечно! А особенно в выходные. Поэтому не упускайте возможность проводить их ярко”, – написала она. 

“Повезло жениху”, – оценили фото новой избранницы Налчаджиоглу пользователи сети.

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Публикация от Макияж Киев * (@__l_i_l_i_a___)

Контекст:

Налчаджиоглу – бівший муж строящей карьеру в РФ украинской певицы Ани Лорак. Они поженились 15 августа 2009 года, а в январе 2019 года развелись. В браке у пары родилась дочь София (2011).

За год до развода Налчаджиоглу сняли на видео в одном из киевских ночных клубов в компании девушки в момент, когда он гладил ее бедра.

Летом 2020 года Налчаджиолгу отпраздновал 43-летие в Одессе в компании своей новой девушки Лилии Реус, а зимой 2021 года пара отдыхала в Карпатах. 24 сентября Лилия сообщила, что Налчаджиоглу сделал ей предложение, и похвасталась кольцом на безымянном пальце.

В конце октября Налчаджиолгу познакомил дочь Софию со своей невестой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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